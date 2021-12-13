97 жителей Хабаровского края подключены к ИВЛ в ковид-госпиталях

Шесть человек за сутки скончались от инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ковидных госпиталях Хабаровского края находится подключенным к аппаратам ИВЛ 97 человек. Такую статистику озвучили в региональном минздраве.

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 509 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 306, солнечном районе - 50 и в Лазо - 46. В остальных городах и районах края заболеваемость ниже.

- Выздоровели 454 жителя края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 360.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 300 случаев заболевания коронавирусом;

102 298 человек выздоровели;

12 875 находятся на лечении (2407 в стационаре, амбулаторно 10 468);

Скончались 1127 человек.

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