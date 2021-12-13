Зачем создаются вакцины и как они работают расскажут учащимся в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Рост заболеваемости ковидом среди детей в Хабаровском крае и предстоящая кампания по вакцинации подростков стали поводом для того чтобы в школах и колледжах региона появились уроки, на которых детям будут рассказывать о прививках, сообщили в региональном минздраве.

— На уроках вакцинации дети узнают, как создавались вакцины. Детям расскажут механизмы действия препаратов, — объяснили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Сколько именно уроков будет посвящено теме и что именно будет представлять из себя образовательный материал в минздраве решают вместе с министерством образования и науки региона.

Напомним, что на прошлой неделе восемь школьных классов были отправлены на карантин из-за ковида. Это максимум за время пандемии. Перед тем, как возобновить очные занятия, все дети должны будут сдать тест на коронавирус.

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