Зачем создаются вакцины и как они работают расскажут учащимся в Хабаровском крае
Фото: Олег ЗОЛОТО
Рост заболеваемости ковидом среди детей в Хабаровском крае и предстоящая кампания по вакцинации подростков стали поводом для того чтобы в школах и колледжах региона появились уроки, на которых детям будут рассказывать о прививках, сообщили в региональном минздраве.
— На уроках вакцинации дети узнают, как создавались вакцины. Детям расскажут механизмы действия препаратов, — объяснили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Сколько именно уроков будет посвящено теме и что именно будет представлять из себя образовательный материал в минздраве решают вместе с министерством образования и науки региона.
Напомним, что на прошлой неделе восемь школьных классов были отправлены на карантин из-за ковида. Это максимум за время пандемии. Перед тем, как возобновить очные занятия, все дети должны будут сдать тест на коронавирус.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;