Россельхозбанк стал победителем международной премии «Мы вместе»

экспертов. Они учитывали фактор актуальности и социальной значимости, а также связанность целей проектов и премии. Россельхозбанк был объявлен победителем в номинации «Зеленая страна».

Эксперты премии высоко оценили решение, разработанное Россельхозбанком, которое объединяет на маркетплейсе Свое Родное svoe-rodnoe.ru более 7 тысяч фермеров со всей России. Приложение позволяет в один клик заказывать фермерские продукты без наценок напрямую у фермеров. Большое количество участников позволило порталу Свое Родное стать одной из самых масштабных в мире цифровых платформ в сфере предложения продуктов от локальных производителей.

- Мы высоко ценим признание наших цифровых решений в сегменте АПК на международном уровне. Мы сделали сервис очень простым и интуитивно понятным. Наши фермеры регистрируются на платформе, наполняют каталог своей продукцией и в формате «одного окна» получают доступ ко всем возможностям для начала продаж. Если у фермера нет собственной службы доставки, то через нашу платформу он может подключить партнерскую доставку, а также интернет-эквайринг для возможности приема онлайн оплаты. А уже конечный потребитель, то есть мы с вами, может зайти на сайт, либо скачать приложение Свое Родное, выбрать фермера или найти интересующие продукты в своем регионе, положить товары в корзину и оформить заказ. Победа в премии укрепляет наше убеждение в том, что развитием цифровой инфраструктуры для локальных сельхозпроизводителей мы сможем сформировать устойчивую привычку у граждан к потреблению натуральной и свежей продукции, - прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Международная премия «Мы вместе» проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия проходит при поддержке Президента России.