В Хабаровске начнут по-новому ремонтировать дворы и проезды Фото: Администрация Хабаровска

Дворовые территории и проезды в скором времени начнут ремонтировать по новой муниципальной программе. Около 250 заявок уже поступило в городскую администрацию.

— Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года реализуется по трем направлениям: благоустройство дворовых территорий, благоустройство территории, являющейся общей как минимум для четырех многоквартирных домов и благоустройство проездов, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что в текущем году был поставлен рекорд по приведению в порядок придомовых территорий. Благоустроены 273 объекта.

КОНКРЕТНО

Прием заявок осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска (680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, адрес электронной почты: gkh@khv27.ru) в период с 03.12.2021 по 11.01.2022 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 66, кабинет № 108. Контактные телефоны: +7(4212) 41-98-98, 41-94-96. Результаты рассмотрения будут опубликованы на сайте администрации города не позднее 25 января 2022 года.

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