Лучший каток выберут в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае пройдет конкурс на лучший каток. Глава региона Михаил Дегтярев рассказал, что в некоторых муниципалитетах катки не заливались более десятка лет.
- Во многих территориях мне жаловались, что катки не заливали по 10-15 лет. И когда мы сподвигли глав районов и поселений на это в прошлом году, люди были очень рады, - сказал губернатор во время очередного совещания.
Ответственным за выбор лучшего из лучших катков Дегтярев назначил главу регионального минспорта Дмитрия Чикунова.
Напомним, что в уходящем году в регионе также проводится акция «Елка желаний».
- Старт ей дам во время итоговой прямой линии. Даю поручение соцблоку подготовить все, что необходимо для проведения акции, - подытожил губернатор.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;