Лучший каток выберут в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае пройдет конкурс на лучший каток. Глава региона Михаил Дегтярев рассказал, что в некоторых муниципалитетах катки не заливались более десятка лет.

- Во многих территориях мне жаловались, что катки не заливали по 10-15 лет. И когда мы сподвигли глав районов и поселений на это в прошлом году, люди были очень рады, - сказал губернатор во время очередного совещания.

Ответственным за выбор лучшего из лучших катков Дегтярев назначил главу регионального минспорта Дмитрия Чикунова.

Напомним, что в уходящем году в регионе также проводится акция «Елка желаний».

- Старт ей дам во время итоговой прямой линии. Даю поручение соцблоку подготовить все, что необходимо для проведения акции, - подытожил губернатор.

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