Обманутые дольщики хабаровского ЖК «Эдельвейс» получат квартиры в 2023 году
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске дольщики ЖК «Эдельвейс» все же переедут в свои новые квартиры. Хоть и с опозданием. Арбитражный суд региона передал право застройки ООО «Подрядчик» от компании-банкрота ООО «Востокстройсервис», сообщили в правительстве региона.
Проблемный дом должен был быть сдан еще в 2012 году, но стройка начала тормозиться. А спустя еще пять лет и вовсе остановилась, а подрядчик признал себя банкротом.
- Общая площадь недостроенного жилого комплекса составляет 24 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день своих квартир ждут 18 дольщиков, - отметили в региональном минстрое.
Новая компания-подрядчик приступит к строительству весной следующего года и за 12 месяцев намерена полностью довести объект до ума. На достройку двух домов, по предварительным подсчетам, потребуется около 700 миллионов рублей.
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