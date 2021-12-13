В исправительных колониях Хабаровского края осужденные готовятся к празднованию Нового года

Заключенные украшают территорию и соревнуются в новогодних конкурсах. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В исправительных учреждениях Хабаровского края готовятся к празднованию Нового года и Рождества. Осужденные украшают территорию и елки.

Также в исправительных учреждениях проходят репетиции новогодних концертов. Возможность выступить получат лучшие исполнители, которые станут победителями в финальном этапе конкурса «Битва хоров». Он пройдет в женской исправительной колонии №12.

С 20 по 25 декабря пройдет конкурс среди осужденных на самый вкусный новогодний салат.

- Сейчас у нас проходит конкурс ледовых и снежных фигур, а также конкурсы на лучшую елочную игрушку, бумажную снежинку и стенгазету. Итоги станут известны в конце декабря, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Тех осужденных, которые примут участие в новогодних мероприятиях, поощрят правами начальников исправительных колоний, а также грамотами и сладкими призами.