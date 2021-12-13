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Здоровье13 декабря 2021 6:00

Жители Хабаровского края старше 60 лет продолжают работать дистанционно

Краевой минздрав напоминает о принятом в октябре решении и сообщает о возможных исключениях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Жители Хабаровского края старше 60 лет продолжают работать дистанционно

Жители Хабаровского края старше 60 лет продолжают работать дистанционно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровского края, чей возраст более 60 лет, а также хабаровчане, которые имеют хронические заболевания, продолжают работать в дистанционном режиме. Такое решение было принято в октябре на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- В принятом решении возможны исключения. Они касаются сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным. Исключение распространяется и на вакцинировавшихся работников старше 60 лет, а также на сотрудников, которые переболели COVID-19 в течение полугода, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Также в ведомстве отметили, что не работающие и не вакцинировавшиеся жители Хабаровского края продолжают находиться на самоизоляции.