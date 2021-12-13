Еще одна партия пожарной техники доставлена в Хабаровский край

За 2021 год автопарк пожарных пополнился на 20 автомобилей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край в конце прошлой недели доставили очередную партию пожарных автомобилей. Региональный парк боевой техники пополнился девятью новыми машинами.

Из них восемь - современные высокопроходимые цистерны. Также у хабаровских пожарных появилась еще одна автолестница, которая предназначена для работы в высотных зданиях. Как сообщили в пресс-службе правительства края, автоцистерны были закуплены на федеральную субсидию. В комитете правительства края по гражданской защите рассказали, что это уже третья партия, доставленная в Хабаровский край после обращения главы региона Михаила Дегтярева.

- В 2021 году, с учетом прошлых двух партий, автопарк пожарных Хабаровского края пополнился на 20 машин. Долгие годы такого не было. Сначала машины пройдут регистрацию. Далее автомобили планируется распределить в Вяземский, Переяславку, Циммермановку, Де-Кастри, Березовый, Солнечный, Воронежское, Матвеевку и Аян. До конца декабря этого года вся новая техника будет введена в боевой расчет, - сообщил Сергей Салямов, заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите.

Напомним, в 2021 году по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Правительство Российской Федерации дополнительно выделило региону по линии ликвидации чрезвычайных ситуаций 150 миллионов рублей. 70 миллионов из этой суммы было направлено на закупку пожарной техники. Остальные 80 миллионов потрачено на пополнение регионального материального резерва. Технику продолжат закупать и в следующем году. Планируется полностью обновить автопарк пожарных.