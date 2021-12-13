К 2030 году Хабаровск станет городом-миллионником

В Хабаровском крае запланировано массовое жилищное строительство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовое строительство жилья начнется в Хабаровском крае. Краевая столица должна стать городом-миллионником к 2030 году. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев.

Для реализации этой задумки в крае будет создан дальневосточный промышленный кластер по производству стройматериалов. Также в жизнь воплотят проекты «Дом дальневосточника» и «Дальневосточные кварталы».

- Планируется формирование новых микрорайонов в Хабаровске. Таким образом, город расширится на восток и на север. Застроенные территории будут преобразованы. Реновацию проведут через инструменты комплексного развития территорий, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

В региональном минстрое сообщили, что массовая застройка коснется нескольких районов. Среди них шестой и седьмой микрорайоны, а также Ореховая сопка, районы улицы Связной и переулка Брянский.