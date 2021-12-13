В Хабаровске в 2021 году отремонтировали 82 дороги Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В краевой столице отремонтировали 60 километров дорог.

- На ремонтные работы было затрачено 1,4 миллиарда рублей. На эти деньги приведены в порядок 82 автодороги, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Нацпроект направлен, в первую очередь, на те дороги, которые ведут к социально-значимым объектам. Так, в этом году были отремонтированы дорожные покрытия 30 больниц, школ и детсадов в двух городах региона – Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Кроме этого, значимым событием стал старт ремонта на проспекте 60-летия Октября. Там уже отремонтирован участок протяженностью более километра. К августу следующего года планируется завершить ремонт участка дороги от Суворова до Аэродромной: всего 3,3 километра.

- В рамках ремонтной кампании следующего года также планируется привести в порядок магистрали во всех районах краевой столицы, - добавили в пресс-службе краевой администрации.