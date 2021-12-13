Идем на Почту за финансами

Здесь людям тоже нужно получать заработную плату, совершать покупки и брать деньги на развитие подсобного хозяйства. Для сельских поселений наличие почтового отделения предмет гордости, а в большинстве таких населенных пунктах на Почте можно снять наличные с любой банковской карты и воспользоваться современными банковскими услугами.

– На Дальнем Востоке в 626 почтовых отделениях доступна линейка продуктов Почта Банка: сберегательный счет, вклады, кредиты наличными и т.д. – отмечает Дмитрий Земков, руководитель направления «Почтовый Банк» макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

Кстати, по данным социологических исследований России, дальневосточники активно пользуются безналичной оплатой товаров и неплохо разбираются в финансовых инструментах.

Идем на Почту за финансами

– Один из базовых продуктов Почта Банка – сберегательный счет (дебетовая банковская карта платежной системы «МИР»). Он открывается клиентом в ближайшем почтовом отделении и позволяет накапливать средства за счет начисления процента на остаток. Все дальнейшее обслуживание идет через него. Банк нацелен на повышение доступности финансовых услуг и повышение доли безналичных платежей в экономике, это одна из ключевых социально значимых задач, – отмечает Дмитрий Земков. - В тоже время ставка по потребительскому кредиту для физических лиц с получением наличных одна из самых низких на банковском рынке. Также есть уникальный кредитный продукт - с возобновляемым кредитным лимитом и без страховых взносов. Важно отметить, что люди, получающие зарплату и пенсии на карту Почта Банка, имеют доступ к кредитным средствам на льготных условиях.

Почта России сотрудничает с Банком России по актуальным направлениям финансовой доступности и финансовой грамотности населения, и этому есть причины. Почтовым работникам доверяют, т.к. они хорошо знакомы каждому жителю села. Кроме этого, Почта уделяет внимание технической модернизации сети – отделения подключены к интернету, а в труднодоступной местности почтовики работают с помощью спутникового интернета, чтобы дальневосточники могли получать все финансовые услуги, не выезжая за пределы родного села.

- Пенсионеры – это важная аудитория для Почты России. Многим из них просто неудобны другие способы получения денег. Пожилые граждане могут оформить вклад, получать повышенный процент по вкладам на остаток по текущему счету, ежеквартально снимать проценты. При этом, ежеквартальная выплата процентов доступна и для других вкладчиков. Наши сотрудники смогут проконсультировать по каждому виду вклада, который можно оформить в почтовых отделениях, – отмечает Дмитрий Земков.