130 спортсменов боролись за Кубок мэра Хабаровска по боксу

Турнир по боксу завершится в эти выходные
Фото: Администрация Хабаровска
Кубок мэра Хабаровска по боксу проходил в краевой столице. В соревнованиях участвовали спортсмены из десяти субъектов Дальнего Востока.
- В Хабаровске боксом занимаются более тысячи спортсменов - парней и девушек. В городе уделяется большое внимание здоровому образу жизни, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
В рамках соревнований в день проходило всего 30 боев. Это связано с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Турнир завершился в эти выходные.