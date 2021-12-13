Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт13 декабря 2021 8:30

130 спортсменов боролись за Кубок мэра Хабаровска по боксу

Турнир завершился в эти выходные
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Турнир по боксу завершится в эти выходные

Турнир по боксу завершится в эти выходные

Фото: Администрация Хабаровска

Кубок мэра Хабаровска по боксу проходил в краевой столице. В соревнованиях участвовали спортсмены из десяти субъектов Дальнего Востока.

- В Хабаровске боксом занимаются более тысячи спортсменов - парней и девушек. В городе уделяется большое внимание здоровому образу жизни, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В рамках соревнований в день проходило всего 30 боев. Это связано с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Турнир завершился в эти выходные.