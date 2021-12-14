«Роснефть» рассказала верный способ определить качество топлива

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Использование качественного топлива поможет двигателю служить дольше и уменьшит его износ. Однако автолюбитель не сможет самостоятельно определить, насколько качественное топливо ему заливают в бак.

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефткпродукт» Алексей Козловский объяснил, что для того, чтобы избежать некачественного продукта, нужно заправляться только на брендовых заправках крупных производителей.

– «Роснефть» прилагает все усилия для создания качественного топлива: оценка соответствия продукции законодательным требованиям; постановка продукции на производство с привлечением профильных научно-исследовательских институтов; сертификация систем качества на соответствие установленным международным требованиям. Все это гарантирует, что выпуск на рынок некачественного топлива невозможен. Помимо этого, в компании введен семиступенчатый контроль качества: контроль сырья, полуфабрикатов и товарного продукта на производстве, контроль при отгрузке и приемке на нефтебазе, контроль при хранении в резервуаре, контроль при отгрузке на автотранспорт, контроль при приемке топлива на АЗС и контроль при хранении на АЗС, – отметил специалист.

Также, на каждой АЗС должен быть паспорт качества – этот документ выдается для каждой партии топлива. Вам должны выдать его по первому требованию. В документе прописано, где и кем топливо было произведено и поставлено, когда выдан паспорт и соответствует ли продукт экологическим и иным требованиям.

Журналисты «Комсомольской правды» побывали на базе «Роснефть-Востокнефтепродукт» и смогли своими глазами увидеть процесс проверки топлива на нескольких этапах. Как проверяют топливо на заправках и зачем нужны передвижные лаборатории, читайте в материале «Комсомольской правды».