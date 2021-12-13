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Происшествия13 декабря 2021 9:30

В Хабаровске с дорог убрали 56 тысяч кубометров снега

На вывоз снега ежедневно уходит 1 миллион 300 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске с дорог убрали 56 тысяч кубометров снега

В Хабаровске с дорог убрали 56 тысяч кубометров снега

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице за период с начала снегопадов вывезено более 56 тысяч кубометров снега. Помимо городских служб, к снегоуборке привлекаются сторонние организации.

- На выходных во дворах дорожки от снега расчищали 1072 человека. Кровли домов также расчищаются от снега и сосулек, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В пресс-службе администрации краевой столицы отметили, что в день на вывоз снега с очищенных дорог Хабаровска тратится 1 миллион 300 тысяч рублей. Вывоз одного кубометра снега стоит 330 рублей. Тридцать самосвалов делают по десять рейсов вывоза снега каждую ночь.