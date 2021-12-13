В Хабаровском крае 13 декабря были закрыты три аэропорта. Фото: международный аэропорт Хабаровска

В Хабаровском крае из-за метеоусловий 13 декабря были закрыты три аэропорта. Там велись работы по расчистке взлетно-посадочных полос от снега.

- 13 декабря до 12:00 не производились вылеты из аэропортов Шахтерска и Советской Гавани. До 15:00 был закрыт аэропорт в Николаевске-на-Амуре, - сообщается в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Напомним, 12 декабря самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Пассажирам удалось добраться на Камчатку сегодня, 13 декабря.