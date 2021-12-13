В Хабаровске установили более 100 камер видеонаблюдения

В Хабаровске установлено 100 камер видеонаблюдения Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в местах скопления людей установили более 100 камер видеонаблюдения. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей Хабаровска.

- Недавно камеры установили в парке «Динамо». В новогодние праздники здесь соберется огромное количество горожан, и они будут в безопасности, - пояснили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Видеозаписи с камер напрямую поступают в полицию и другие специализированные организации. Таким образом, планируется оперативно пресекать правонарушения, в том числе связанные с порчей имущества.