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Происшествия13 декабря 2021 9:03

Пробки в Хабаровске: критические заторы образовались во всех районах краевой столицы

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на десять баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 декабря пробки в Хабаровске, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в очередной раз достигли десяти баллов. Вечер понедельника хабаровчане вынуждены проводить в машине.

Несколько улиц города встали полностью: Большая, Ленинградская, Карла Маркса, Дзержинского, Ленина, Волочаевская, Пионерская, Шевчука, Серышева, Дикопольцева. Хабаровчанам, чей путь домой лежит через эти улицы, придется набраться терпения.

Интенсивная пробка образовалась на Краснореченской. Она начинается на Волочаевской и продолжается после развязки на улице 65-летия Победы. В сторону Краснореченской образовался затор и по улице Калараша.

По улице Ким Ю Чена машины медленно продвигаются от Шеронова до Дикопольцева, а также от ТЦ «Магазины радости» до Синельникова.

На Станционной небольшая пробка от улицы Яшина до Серышева.