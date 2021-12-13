14 декабря в Хабаровске пройдет без осадков
Фото: Администрация Хабаровска
14 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -14 градусов. Ночью до -21. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -14 до -9 градусов. Ночью от -22 до -17. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
В центральных районах ожидается от -25 до -5 градусов днем и до -35 ночью. Скорость ветра различных направлений составит от 5 до 14 метров в секунду. Обойдется без осадков.
В северных районах, кроме Охотского, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -23 до -17 градусов. Днем от -15 до -7 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с усилениями до 22 метров.
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