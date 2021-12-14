В Хабаровском крае закрыта переправа «Ванино-Холмск»
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае на протяжение суток остается закрытой паромная переправа «Ванино-Холмск». Об этом сообщает региональная служба МЧС.
— Решение принято связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий, — сказали в пресс-службе ведомства.
Напомниv, что текущая неделя будет морозной. На регион обрушится холод, пришедший из Якутии.
КОНКРЕТНО
Телефоны для уточнения актуальной информации
Сахалинское морское пароходство:
телефон: 7 (42433) 66208;
диспетчер: 7 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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