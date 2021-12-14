В Хабаровском крае закрыта переправа «Ванино-Холмск» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на протяжение суток остается закрытой паромная переправа «Ванино-Холмск». Об этом сообщает региональная служба МЧС.

— Решение принято связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий, — сказали в пресс-службе ведомства.

Напомниv, что текущая неделя будет морозной. На регион обрушится холод, пришедший из Якутии.

КОНКРЕТНО

Телефоны для уточнения актуальной информации

Сахалинское морское пароходство:

телефон: 7 (42433) 66208;

диспетчер: 7 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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