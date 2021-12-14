Водитель, сбивший школьницу в Хабаровске, сбежал с места ДТП
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске сбил ребенка и скрылся неизвестный мужчина. Водитель бросил девочку на дороге и ударился в бега, сообщили в ГИБДД города.
Инцидент произошел 13 декабря около четырех часов дня. Автомобилист не стал тормозить на красный свет.
— Водитель Toyota Chaser II на улице Калараша проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, — сообщили в ведомстве.
11-летняя девочка пострадала и была доставлена в детскую краевую больницу. После получения всей необходимой помощи врачи отправили ее домой.
Машину виновника ДТП поместили на спецстоянку. Известно, что она была снята с регистрационного учета.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;