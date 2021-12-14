Водитель, сбивший школьницу в Хабаровске, сбежал с места ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске сбил ребенка и скрылся неизвестный мужчина. Водитель бросил девочку на дороге и ударился в бега, сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел 13 декабря около четырех часов дня. Автомобилист не стал тормозить на красный свет.

— Водитель Toyota Chaser II на улице Калараша проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, — сообщили в ведомстве.

11-летняя девочка пострадала и была доставлена в детскую краевую больницу. После получения всей необходимой помощи врачи отправили ее домой.

Машину виновника ДТП поместили на спецстоянку. Известно, что она была снята с регистрационного учета.

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