Голикова поручила сохранить койки для ковид-больных в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вице-премьер России Татьяна Голикова, давая оценку эпидемиологической обстановке в стране, отметила, что необходимо сохранять койки для ковид-больных. В частности, это касается регионов с наиболее напряженной ковид-обстановкой. К их числу относится Хабаровский край, пишет РИА Новости.
- Нестабильность ситуации вынуждает нас сохранять достаточно большое количество ковидных коек. На сегодняшний день в РФ открыта 221 тысяча. Но мы вынуждены сохранять это количество по причине того, что в 24 регионах больше, чем заболеваемость, наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии, - сказала Голикова.
По озвученным ею данным, в Хабаровском крае рост числа пациентов с тяжелой формой ковида составляет 25%.
Согласно данным минздрава региона, в ковидных госпиталях края на ИВЛ находится 97 пациентов. За сутки от болезни скончались восемь человек.
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