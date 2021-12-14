И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Стильные одежда и аксессуары от бренда теперь доступны на маркетплейсе «Свое Родное» https://svoe-rodnoe.ru/.

Это первая брендированная коллекция банка. Лаконичный логотип, современный крой, высокое качество материалов и интеллектуальный юмор - все в соответствии с актуальными модными тенденциями. В концепции - воспоминания из детства и природные мотивы.

- Мы тщательно продумывали нашу линейку, хотелось передать ощущение дома, тепла, светлой ностальгии по детству. Поэтому все вещи в ней удобные, комфортные, но при этом очень стильные и качественные. Наши клиенты разные, так что мы предусмотрели возможность подобрать стиль под характер и настроение - от провокационного и ироничного до романтичного и нежного. Мы гордимся тем, что у нас получилось, и приглашаем всех приобрести что-то из коллекции «Свое Родное» для себя или в подарок близким к Новому году, - говорит Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка».

- Детство многих из нас прошло в деревне, и у меня «Свое Родное» вызывает ассоциации с временами, когда в поле было полно одуванчиков, и по утрам в деревне стоял запах свежескошенной травы, а в доме пахло парным молоком. Своей идеей я хотела вернуться в то теплое прошлое, когда бабушки говорили поговорками, которую и постаралась визуализировать в современном ключе, чтобы хоть ненадолго вернуться к тем счастливым временам. В этом концепте появилась новая ценность, ностальгическая немного, и я постаралась ее передать, - отмечает дизайнер Катя Добрякова.

В линейке представлены актуальные худи, джоггеры, футболка и зонты. Для ярких и смелых - худи и джоггеры с забавным принтом, напоминающим окрас коровы.

И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Для мечтателей - вещи небесно-голубого цвета, на которых изображены белые пушистые облака.

И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Для тех, кто любит добавлять в свой образ яркие акценты даже в самый пасмурный день - зонт-трость с аналогичными принтами.

И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Поклонникам минимализма - предметы гардероба в черном и белом цветах, не только комфортные и практичные, но и стильные, а также универсальные и для города, и для села.

И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Не обошлась коллекция и без королевы любого гардероба - белой базовой футболки, дополненной ироничным напоминанием.

И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Благодаря универсальному крою и широкому размерному ряду (от S до XXL) одежда подойдет как женщинам, так и мужчинам, и отлично сядет на любую фигуру.