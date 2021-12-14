Серийного мошенника из Хабаровска отправили в колонию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске под суд был отправлен мужчина, которого обвиняют в серийном мошенничестве. Заявления на него написали 22 человека, сообщили в прокуратуре региона.
- Судом установлено, что с 2018 по 2020 год подсудимый размещал в интернете объявления об изготовлении мебели на заказ. После того как потерпевшие обращались к нему с заказом, мужчина вводил их в заблуждение, зная, что полученные от потерпевших денежные средства похитит и распорядится по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.
Как итог - сумма причиненного жертвам ущерба составила около 900 тысяч рублей.
Когда мужчину взяли, он предпочел сотрудничать со следствием, рассказал обо всех своих грехах подробно.
Предстоящие два года мужчина проведет в колонии-поселении.
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