Очередные меры защиты пожилых людей от COVID-19 приняты в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае введут дополнительные меры для защиты пожилых людей от COVID-19. Это связано с тем, что за прошлую неделю заболеваемость среди старшей возрастной категории возросла на 6%.

- Известно, что люди старше 60 лет переносят болезнь тяжелее, чем другие, а также среди этой возрастной группы самый высокий показатель смертности. 80% умерших от ковида – пенсионеры, - сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

С 15 по 30 декабря введен режим самоизоляции для непривитых жителей края старше 60 лет. Также, с 12 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре не будет доступна компенсация льготного проезда для пожилых людей, у которых нет QR-кода. Такое решение принято оперативным штабом для обеспечения соблюдения пенсионерами режима самоизоляции.