Площадь Ленина в Хабаровске начали украшать к Новому году

На главной площади краевой столицы установят 20-метровую елку и ледовые скульптуры Фото: Правительство Хабаровского края

Краевую столицу уже во всю украшают перед Новым годом. На площадь Ленина недавно доставили ледяные глыбы, из которых вскоре будут изготовлены ледовые скульптуры.

15 декабря на главной площади города установят елку высотой 20 метров.

- На елке будут висеть шары в цветах российского флага. Также, елку украсят игрушки, изготовленные детьми, - рассказала Алина Стебнева, и.о. председателя комитета по делам молодежи.

В этом году ключевой тематикой оформления площади Ленина стал Хабаровский край. На территории появятся региональные символы, в том числе узоры коренных малочисленных народов Севера, а также все гербы муниципальных образований края.

- Такая концепция символизирует слоган «Нам есть, чем гордиться». К работе по созданию ледовых скульптур приступим чуть позже из-за потепления, - рассказал Павел Барсуков, один из скульпторов, занятых в оформлении площади.

Возле главной краевой елки также разместятся фотозоны, изготовленные изо льда.