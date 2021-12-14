Михаил Дегтярев: «У нас выдающаяся школа хоккея» Фото: Максим МОЛОТОВ

В ходе рабочей поездки в район имени Лазо Михаил Дегтярев посетил хоккейный каток. Его здесь очень ждали. Губернатор привез детско-юношеской спортивной команде в подарок игровой инвентарь и специальные новогодние подарки.

- Ребята, президент России Владимир Владимирович Путин назвал хоккей любимой игрой миллионов. Мы в нее играем, мы болеем за наших. Хабаровский край дал стране многих славных хоккеистов. У нас добрые традиции и выдающаяся школа хоккея. Я верю, что на вашем веку будет немало побед, - сказал Михаил Дегтярев.

В самом деле, у Переяславки есть свои герои клюшки и шайбы. Например, Екатерина Добродеева - хоккеистка, выросшая в райцентре, ныне готовится к Олимпийским играм в сборной России. Главный тренер команды района Лазо «Таежный» Наталья Трунова рассказала «Комсомольской правде» - Хабаровск», что интерес к ее виду спорта в Переяславке очень велик. Она - участница Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити - приехала сюда в связи с семейными обстоятельствами. Теперь тренирует 45 мальчишек от 4 до 14 лет. Есть и одна девочка.

Михаил Дегтярев по просьбе хоккеистов сам забросил в ворота шайбу. Потом подарил ребятам клюшки с автографами хоккеистов «Амура».