Новый авиарейс «Авроры» свяжет Хабаровск и Нерюнгри Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Хабаровска в Нерюнгри теперь можно будет добраться на самолете. С 17 января авиакомпания «Аврора» возобновит регулярные перелеты по этому направлению. Доставлять пассажиров будет воздушное судно Q400.

- Из краевой столицы самолет будет вылетать по понедельникам в 13:25. В Нерюнгри он будет в 15:25. Рейс по обратному маршруту из Нерюнгри будет совершен в 16:30. В Хабаровск самолет прилетит к 20:25, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровска.

Кроме понедельника, авиаперелет по новому маршруту будет осуществляться и в пятницу. Из Хабаровска самолет вылетит в 13:10. Прибытие в Нерюнгри в 15:10. По обратному маршруту воздушное судно будет летать из Нерюнгри в 16:10. Прибытие в краевую столицу в 20:05.

Стоимость билета в одну сторону составит 4375 рублей.