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Общество14 декабря 2021 8:00

Образовательные программы детских садов Хабаровского края признаны лучшими

Дошкольные организации региона приняли участие в конкурсе
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Образовательные программы детских садов Хабаровского края признаны лучшими

Образовательные программы детских садов Хабаровского края признаны лучшими

Фото: Правительство Хабаровского края

Детские сады Хабаровского края выиграли в конкурсе на лучшую образовательную программу в нескольких номинациях.

- Критериями оценки участников конкурса стали различные показатели. Оценивалось и участие родителей в жизни детского сада, и инновационные направления, которые реализуются в образовательном учреждении. Также эксперты учитывали успешность взаимодействия педагогов с семьями детей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Амурский детский сад №21 стал лучшим в номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования».

Победителем в номинации «Лучшая адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах компенсирующей направленности» стал хабаровский детский сад №200.

В номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования, обеспечивающая психолого-педагогическую поддержку и условия взаимодействия с семьей» назван лучшим детский сад села Мирное «Тигренок».

Также на конкурсе был отмечен детский сад №179 «Андрейка», который находится в Хабаровске. Образовательную организацию наградили за формирование у детей ценностного отношения к здоровому образу жизни.