Образовательные программы детских садов Хабаровского края признаны лучшими
Фото: Правительство Хабаровского края
Детские сады Хабаровского края выиграли в конкурсе на лучшую образовательную программу в нескольких номинациях.
- Критериями оценки участников конкурса стали различные показатели. Оценивалось и участие родителей в жизни детского сада, и инновационные направления, которые реализуются в образовательном учреждении. Также эксперты учитывали успешность взаимодействия педагогов с семьями детей, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Амурский детский сад №21 стал лучшим в номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования».
Победителем в номинации «Лучшая адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах компенсирующей направленности» стал хабаровский детский сад №200.
В номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования, обеспечивающая психолого-педагогическую поддержку и условия взаимодействия с семьей» назван лучшим детский сад села Мирное «Тигренок».
Также на конкурсе был отмечен детский сад №179 «Андрейка», который находится в Хабаровске. Образовательную организацию наградили за формирование у детей ценностного отношения к здоровому образу жизни.