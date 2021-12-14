Образовательные программы детских садов Хабаровского края признаны лучшими Фото: Правительство Хабаровского края

Детские сады Хабаровского края выиграли в конкурсе на лучшую образовательную программу в нескольких номинациях.

- Критериями оценки участников конкурса стали различные показатели. Оценивалось и участие родителей в жизни детского сада, и инновационные направления, которые реализуются в образовательном учреждении. Также эксперты учитывали успешность взаимодействия педагогов с семьями детей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Амурский детский сад №21 стал лучшим в номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования».

Победителем в номинации «Лучшая адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах компенсирующей направленности» стал хабаровский детский сад №200.

В номинации «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования, обеспечивающая психолого-педагогическую поддержку и условия взаимодействия с семьей» назван лучшим детский сад села Мирное «Тигренок».

Также на конкурсе был отмечен детский сад №179 «Андрейка», который находится в Хабаровске. Образовательную организацию наградили за формирование у детей ценностного отношения к здоровому образу жизни.