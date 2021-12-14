Бизнесмены Хабаровского края получили свыше 240 льготных кредитов Фото: Правительство Хабаровского края

Предприниматели Хабаровского края получили более 240 льготных кредитов на восстановление бизнеса. В регионе до 30 декабря продолжается прием заявок на участие в программе «ФОТ 3.0».

Финансовая помощь в рамках реализации программы предоставляется как небольшим, так и крупным компаниям, которые пострадали за время пандемии ковида.

Для оформления льготного кредита потребуется не более двух недель. Предприниматели, которые соблюдают все условия программы, могут получить деньги по сниженной ставке 3%.

- В рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0» 241 предпринимателю выданы кредиты. Общая сумма льготных займов составила 679, 5 миллиона рублей, - рассказала Ольга Иванченко, помощник губернатора края по экономическим вопросам.

Сумма кредита рассчитывается путем умножения на 12 месяцев одного МРОТ на каждого сотрудника. При этом первые полгода выплачивать кредит не нужно. Важно сохранять численность сотрудников на уровне не ниже 90%.