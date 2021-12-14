Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 8:44

Пробки в Хабаровске: стоят Волочаевская, Ким Ю Чена и Муравьева-Амурского

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на девять баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 14 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в краевой столице на девять баллов из десяти. Заторы образовались почти во всех районах города.

Несколько улиц Хабаровска встали полностью: Муравьева-Амурского, Волочаевская, Шевчука, Ким Ю Чена.

Пробка на Краснореченской двигается в сторону развязки и продолжается на улице 65-летия Победы. На улице Калараша затор начинается на пересечении с Королева и заканчивается при повороте на Краснореченскую.

Пробка на Дикопольцева начинается еще на улице Лейтенанта Орлова и заканчивается только на пересечении с Ким Ю Чена.

Длинный затор образовался по всей улице Ленина. Дольше всего хабаровчанам придется постоять на отрезке дороги от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина.