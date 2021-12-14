В Хабаровске продолжает холодать Фото: Администрация Хабаровска

15 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -16 градусов. Ночью до -22. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-13 метров в секунду.

На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -16 до -11 градусов. Ночью от -24 до -19. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -27 до -7 градусов днем и до -37 ночью. Скорость ветра различных направлений составит от 2 до 11 метров в секунду. Обойдется без осадков.

В северных районах, кроме Охотского и Аяно-Майского районов, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -37 до -17 градусов. Днем от -26 до -16 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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