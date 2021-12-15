Меньше 500: в Хабаровске снизилось суточное число заболевших ковидом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 489 человек в Хабаровском крае.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 197, в Хабаровском районе - 46, в Комсомольске - 86. На остальное территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 490 жителей края за 24 часа. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 389.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 117 296 случаев заболевания коронавирусом;
103 197 человек выздоровели;
12 957 находятся на лечении (2378 в стационаре, амбулаторно 10 579);
Скончались 1142 человека.
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