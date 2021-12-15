Михаил Дегтярев проконтролировал ход ремонта районной больницы в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Филиал №1 районной больницы Лазо в поселке Хор обслуживает не только почти 13 тысяч местных обитателей, но и жителей окрестных поселений, а также поселка Дормидонтовка из соседнего Вяземского района. Стационар был построен в 70-е годы прошлого века и к настоящему времени не соответствовал вообще никаким нормам. Решение о его капитальном ремонте и полной модернизации было принято два года назад, но подкачал подрядчик - сроки запуска и капремонта были сорваны. Больница стала превращаться в долгострой. Пока за нее не взялась команда нового губернатора.

- Здесь располагался профилакторий «Елочка», потом терапевтическое отделение филиала районной больницы. В настоящее время заканчивается капремонт. Переоборудовано все, приведено в соответствие с требованиями СанПИНа. Здесь будет два отделения - терапия и паллиативное, оба на 20 коек. Детский и взрослый дневной стационар на 24 койки. Также здесь расположится клинико-диагностическая лаборатория, - рассказывает Илья Арония, главный врач больницы района имени Лазо.

По словам министра здравоохранения края Юрия Бойченко, в этот стационар по программе модернизации было закуплено 28 единиц оборудования на четыре миллиона рублей.

Губернатор осмотрел здание, на ремонт и модернизацию которого федеральная и краевая казна потратила 65,5 миллиона рублей, и поговорил с подрядчиком. Тот уверил руководителя региона, что работы ведутся круглосуточно и будут закончены в срок, а если с опозданием, то небольшим. Михаил Дегтярев сказал, что проверит, как идут дела, в самом начале следующего года.

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