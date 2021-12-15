Банк ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России

15 декабря в 15:00 по московскому времени в инстаграм-аккаунте @mirbezslez пройдет заключительная в 2021 году акция проекта «Мир без слез» - собственной благотворительной программы банка ВТБ.

«Мир без слез» - всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Проект направлен на развитие детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России. В рамках акций банк помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

Всего в 2021 году в программе приняли участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых - Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).

В Хабаровске в уходящем году ВТБ приобрел для КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница имени А. К. Пиотровича» аппаратуру и инструментарий для организации бесперебойного оказания медицинской помощи. В профильные отделения больницы была передана аппаратура для проведения биопсии почек, лечения урологических заболеваний, проведения сложных открытых операций и операций с минимальным вмешательством.

В заключительной акции этого года примут участие Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве, Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге и Республиканский детский медицинский центр имени В. Д. Манджиевой в Республике Калмыкия.

- Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности банка ВТБ - развитие детского здравоохранения в России. Мы создали благотворительную программу «Мир без слез» в 2003 году, и все эти годы ведем системную работу по поддержке государственных медицинских учреждений. Ежегодно банк стремится расширять географию проекта, включая все новые регионы. За 18 лет существования «Мира без слез» мы побывали в 77 субъектах РФ, а помощь получили более 180 медучреждений. Мы бы хотели, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. В 2022 году мы намерены продолжать проведение акций, - рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.