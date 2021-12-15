В Магаданской области разыскивают пропавшую больше года назад женщину. Фото: СУСК Магаданской области

В Магаданской области следователи разыскивают Елену Губаревич, которая в середине августа прошлого года ушла из своей квартиры в краевой столицы и не вернулась. Не исключено, что женщину могли убить.

Пропавшая проживала в доме № 9 на улице Энергостроителей. С 17 августа она не выходила на связь ни с кем из близких.

— Следственное управление просит оказать помощь в розыске пропавшей. Лиц, располагающих любой информацией, в том числе о круге общения пропавшей, — обратились в региональном следкоме.

КОНКРЕТНО

Сведения о пропавшей: Губаревич Елена Петровна, родилась 12 декабря 1976 года в г. Усть-Илимск Иркутской области, документирована паспортом гражданина Российской Федерации 44 02 108249, выдан 28.08.2002 Отделом внутренних дел Ольского района Магаданской области.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см. На момент исчезновения могла быть одета в спортивный костюм тёмно-бордового цвета и иметь при себе куртку зеленого цвета. Придерживается православия, при общении с посторонними может вести разговор на религиозные темы.

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