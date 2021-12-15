Вышел эксклюзивный трейлер нового фильма «Яйцо Фаберже»

Что делать, если ты влюбился в жену друга детства? Украсть из городского краеведческого музея яйцо Фаберже. Ведь именно этот экспонат – мечта девушки твоей мечты. Именно такая проблема встает перед персонажем Николая Наумова в комедии «Яйцо Фаберже».

Эта почти сказочная история происходит в провинциальном зимнем городке. Раз за разом герой с верными друзьями отправляется в дорогу верхом на раздолбанном «шестисотом» горбуньке. И когда цель уже рядом, заяц превращается в больничную утку, яйцо ускользает из рук, неудача больно колет сердце тупой иглой. И только любовь, дружба и жажда наживы смогут помочь преодолеть все преграды на пути к мечте.

Комедию про любовь и ограбление поставил режиссёр сериалов «Короче» и «Война семей» Илья Фарфель. Продюсирует проект компания Good Story Media, выпустившая в феврале 2021 года комедию «Батя», ставшую хитом проката с 500 миллионами кассовых сборов и лидером по просмотрам на российских видеосервисах.

«Яйцо Фаберже» выйдет в прокат 10 февраля 2022 года. Дистрибьютором фильма на территории России и стран СНГ стала компания «Централ Партнершип».

Роли в проекте компании Good Story Media сыграли Николай Наумов, Максим Лагашкин, Ольга Виниченко и Юрий Стоянов

Николай Наумов, исполнитель главной роли: Мне было очень интересно принимать участие в этом проекте, потому что мой персонаж здесь имеет абсолютно другую психологическую начинку, нежели в «Реальных пацанах». Этот герой по-другому мыслит, по-другому себя ведёт. Однажды он уже обжёгся о несбывшуюся мечту и вернулся из столицы в свой маленький город. От этого он становится чуть более циничным. Но в глубине души герой верит, что его мечта рано или поздно сбудется.

Максим Паршин, креативный продюсер: В мире снято уже миллион комедий про «ограбление по…», и если снять еще одну версию на эту тему, думаю, всем было бы по… Поэтому мы попробовали в смешную и абсолютно отвязную оболочку поместить одну простую мысль. Не важно, что вокруг, главное, что внутри. Яйцо Фаберже в провинциальном краеведческом музее – это такой образ драгоценной цели, к которой можно и нужно стремиться, и тогда в финале героя ждет, может быть, непредвиденный, но заслуженный хэппи-энд.

«Яйцо Фаберже»

В детстве все хотят – «когда вырастут» – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления – потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…