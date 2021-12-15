Сняли легенду: с Медуниверситета в Хабаровске демонтировали вывеску КнААПО Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске демонтировали со здания Медицинского университета вывеску КнААПО — легендарного авиационного производственного объединения имени Гагарина, которое под этим названием просуществовало в Комсомольске-на-Амуре до 2013 года.

Сейчас КнААПО входит в качестве филиала в авиастроительную компанию «Сухой», переименовано и продолжает участвовать в разработке знаменитых самолетов «Су».

Предприятие было переименовано в 2013 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Предприятие на протяжение десятилетий было одним из главных поводов для гордости региона, а его вывеска на Медуниверситете в Хабаровске напоминанием об авиастроительном гиганте.

Однако у многих возникал вопрос в последние годы, зачем она нужна, если компания давно переименована.

И вот, 15 декабря, демонтаж вывески все же произошел. Будет ли на ее месте установлена какая-то другая, пока не известно.

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