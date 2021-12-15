Кабарга Надежда Дмитриевна из Хабаровска начала подпускать к себе людей Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» кабарга Надежда Дмитриевна впервые начала подпускать к себе людей. Робкая и пугливая самочка, спасенная местным жителем по имени Дмитрий, пять месяцев не могла привыкнуть к сотрудникам учреждения.

- Это осторожное животное находится на грани исчезновения из-за своей уникальной особенности, которая привела к ее массовому истреблению: на брюшке самцов находится мускусная железа - мешочек, в котором синтезируются черные душистые зерна мускуса, - пояснили в зоосаде.

Медики прописывают мускус при различных заболеваниях. Парфюмеры создают на его основе чудо-запахи, и поэтому кабарга на грани исчезновения. Животных безжалостно убивают.

- К сожалению, экономическая выгода от торговли мускусом и шкурой кабарги превосходит здравый смысл, - отметили в зоосаде.

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