В Хабаровске отловили 1500 бездомных кошек и собак Фото: Андрей АБРАМОВ

На работу с уличными животными Хабаровску выделялась субвенция. До конца 2021 года она будет израсходована полностью.

1497 собак и кошек уже отловили. По плану требовалось поймать 1570 бесхозных животных.

- В 2022 году будем работать по новому контракту, отловим 1827 уличных животных. До июня хватит выделенных 10,2 миллионов. Не хватает еще девять миллионов, - рассказал Алексей Давыдов, главный специалист производственного отдела управления ЖКХ.

В 2021 году субвенция на отлов бездомных кошек и собак составила более 14 миллионов рублей.