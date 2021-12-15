Ударил полицейского: в Хабаровске пенсионер попытался сбежать из дежурной части

На пожилого хабаровчанина заведено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице пенсионер пытался похитить продукты в одном из супермаркетов. Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть, но пожилой человек решил сбежать.

Когда полицейские попытались сдержать мужчину, тот ударил одного из сотрудников по лицу. За применение насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов пенсионеру придется ответить.

- На пожилого мужчину заведено уголовное дело по первой части статьи 318 УК РФ, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают доказательную базу.