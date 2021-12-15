В Хабаровске на реализацию проектов ТОС в 2021 году было выделено 36 миллионов

Хабаровск занял третье место в рейтинге муниципалитетов по количеству ТОС Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске провели конкурс среди территориальных общественных самоуправлений. По его итогам выявлены 26 победителей, среди которых будут распределены 10 миллионов на реализацию инициатив. При этом суммарно 9,3 миллиона жители города вложат самостоятельно.

За 2021 год в краевой столице было реализовано 43 проекта ТОС, на которые из бюджетов края и города было выделено 36 миллионов рублей.

- За два года Хабаровск по количеству ТОС занял третье место в краевом рейтинге муниципалитетов. Этот результат планируем улучшить. В следующем году нужно создать 200 активных ТОС, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.