Полуторакилометровая лыжня появится в хабаровском парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке «Динамо» обустраивают полуторакилометровую лыжню. Ее маршрут построен через парк и второй городской пруд и составляет 1,2 километра. Трасса для лыжников появится по инициативе главы города Сергея Кравчука.

- 300 метров обустраиваемой лыжни закольцованы по дну второго пруда. Там лыжники смогут ходить «коньковым» стилем, - рассказал Сергей Кавецкий, директор детско-юношеской спортивной школы «Лидер».

В некоторых местах трасса пересекается с пешеходными дорожками. Специалисты призывают не заходить на лыжню там, где она не соприкасается с тропинками, чтобы не испортить качество лыжни.