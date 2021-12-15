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Спорт15 декабря 2021 8:00

Полуторакилометровая лыжня появится в хабаровском парке «Динамо»

Трассу для лыжников обустраивают по инициативе Сергей Кравчука
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Полуторакилометровая лыжня появится в хабаровском парке «Динамо»

Полуторакилометровая лыжня появится в хабаровском парке «Динамо»

Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке «Динамо» обустраивают полуторакилометровую лыжню. Ее маршрут построен через парк и второй городской пруд и составляет 1,2 километра. Трасса для лыжников появится по инициативе главы города Сергея Кравчука.

- 300 метров обустраиваемой лыжни закольцованы по дну второго пруда. Там лыжники смогут ходить «коньковым» стилем, - рассказал Сергей Кавецкий, директор детско-юношеской спортивной школы «Лидер».

В некоторых местах трасса пересекается с пешеходными дорожками. Специалисты призывают не заходить на лыжню там, где она не соприкасается с тропинками, чтобы не испортить качество лыжни.