Железнодорожную станцию Акур модернизировали в Хабаровском крае Фото: пресс-служба ДВЖД

В Хабаровском крае реконструировали станцию Акур. Она расположена на восточном участке БАМа Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.

- Строительство велось с развитием пропускных и провозных способностей. На станции удлинили приемоотправочные пути. Теперь там есть возможность для приема грузовых поездов, составность которых не превышает 71 вагон или 7100 тонн, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Кроме этого, на станции Акур появилась пассажирская платформа, а также пункт обогрева и шумозащитный экран. Благодаря системе водоотводных сооружений, пути защищены от размывов и паводков.

Пропускная способность станции Акур увеличилась с 33 до 47 пар грузовых поездов.