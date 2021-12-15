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Общество15 декабря 2021 9:30

В Хабаровске до конца декабря будут работать 87 елочных базаров

Торговые точки по продаже новогодних деревьев начнут работу 16 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Торговые точки по продаже новогодних деревьев начнут работу 16 декабря

Торговые точки по продаже новогодних деревьев начнут работу 16 декабря

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на следующей неделе откроются елочные базары. Для продажи живых елок в краевой столице откроют 87 торговых точек.

- Елочные базары будут работать с 16 декабря до конца месяца. Предварительно планируется заготовить девять тысяч деревьев, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Арендаторы лесных участков, ведущих промышленную заготовку древесины, срубят для продажи верхушки деревьев: елей, пихт и сосен.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с информацией, где в Хабаровске располагаются торговые точки с новогодними деревьями, можно на официальном сайте правительства края.