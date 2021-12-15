В Хабаровске до конца декабря будут работать 87 елочных базаров

Торговые точки по продаже новогодних деревьев начнут работу 16 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на следующей неделе откроются елочные базары. Для продажи живых елок в краевой столице откроют 87 торговых точек.

- Елочные базары будут работать с 16 декабря до конца месяца. Предварительно планируется заготовить девять тысяч деревьев, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Арендаторы лесных участков, ведущих промышленную заготовку древесины, срубят для продажи верхушки деревьев: елей, пихт и сосен.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с информацией, где в Хабаровске располагаются торговые точки с новогодними деревьями, можно на официальном сайте правительства края.