В Хабаровске до конца декабря будут работать 87 елочных базаров

Торговые точки по продаже новогодних деревьев начнут работу 16 декабря
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае на следующей неделе откроются елочные базары. Для продажи живых елок в краевой столице откроют 87 торговых точек.
- Елочные базары будут работать с 16 декабря до конца месяца. Предварительно планируется заготовить девять тысяч деревьев, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Арендаторы лесных участков, ведущих промышленную заготовку древесины, срубят для продажи верхушки деревьев: елей, пихт и сосен.
КОНКРЕТНО
Ознакомиться с информацией, где в Хабаровске располагаются торговые точки с новогодними деревьями, можно на официальном сайте правительства края.