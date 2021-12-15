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Общество15 декабря 2021 10:00

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировано 126 километров дорог

На ремонтные работы было выделено 2,42 миллиарда рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае отремонтировано 126 километров дорог

В Хабаровском крае отремонтировано 126 километров дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировали 144 дороги общей протяженностью 126 километров. Таким образом, проект «Безопасные качественные дороги» в регионе выполнен полностью.

- Особое внимание уделялось дорогам возле социально значимых объектов. 33 объекта дорожной инфраструктуры, находящихся возле учебных, медицинских, социально-культурных учреждений, приведено в порядок, - рассказал Роман Мирошин, заместитель председателя правительства края по инфраструктуре.

На ремонт объектов улично-дорожной сети было выделено 2,42 миллиарда рублей.