Пробки в Хабаровске: рассказываем, куда лучше не ехать

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 15 декабря сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов из десяти.

Несколько улиц города встало полностью: Карла Маркса, Дзержинского, Шевчука, Волочаевская. Пробки на Ленина также образовались на всей протяженности улицы. Но дольше всего хабаровчанам придется стоять от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина.

Затор на улице Лейтенанта Орлова длится от остановки «Облачный переулок» до перекрестка с Волочаевской. На Трубном переулке машины медленно продвигаются от Пионерской также до Волочаевской.

Пробка на улице Промышленной продвигается в сторону Карла Маркса.