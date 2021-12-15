В Хабаровске 16 декабря похолодает до -22 градусов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске холодает все сильнее. Как и прогнозировали синоптики, на столицу региона и его окрестности надвигаются морозы со стороны Якутии.

16 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается до -22 градусов. Ночью до -26. Осадков не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -21 до -16 градусов. Ночью от -29 до -24. Западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -31 до -11 градусов днем и до -43 ночью. Скорость ветра различных направлений составит от 2 до 13 метров в секунду. Обойдется без существенных осадков.

В северных районах, кроме Охотского и Аяно-Майского районов, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -40 до -20 градусов. Днем от -28 до -18 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 3-14 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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