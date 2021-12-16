В Хабаровском крае остаются пустыми 430 коек для ковид больных
Фото: Светлана Макеева
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 476 человек в Хабаровском крае.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 211, в Комсомольске - 70. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 468 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 430.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 117 772 случая заболевания коронавирусом;
103 665 человек выздоровели;
12 959 находятся на лечении (2337 в стационаре, амбулаторно 10 622);
Скончались 1148 человек.
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