В Хабаровском крае остаются пустыми 430 коек для ковид больных Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 476 человек в Хабаровском крае.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 211, в Комсомольске - 70. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 468 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 430.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 117 772 случая заболевания коронавирусом;

103 665 человек выздоровели;

12 959 находятся на лечении (2337 в стационаре, амбулаторно 10 622);

Скончались 1148 человек.

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