В 13 труднодоступных населенных пунктах края в этом году появится скоростной интернет

Одно из достижений оператора в нашем крае – строительство линий связи и запуск скоростного интернета в отдаленных поселениях. Подключение ведется совместно с правительством региона по проекту «Хабаровский край на связи», а также за счет собственных инвестиций компании.

Интернет в этом году появился в селе Гвасюки и поселке Среднехорский района имени Лазо, в поселке Тыр и селе Калиновка Ульчского района, в поселке Кукан и селе Наумовка Хабаровского района, селе Покровка в Бикинском районе, а также поселке Тейсин и селе Омми Амурского района. Идет строительство оптических линий в поселках Долми и Сукпай района имени Лазо, селах Воронежское 2 и Воронежское 3 Хабаровского района.

— В целом в этом году проложена оптика и запущена инфраструктура для обеспечения интернетом около 3300 домохозяйств Хабаровского края как в крупных населенных пунктах, так и в небольших отдаленных, — подчеркнул Андрей Карташов.

Вместе с интернетом у жителей региона популярен видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Семьи в городах и небольших селах для контроля за домом и детьми все чаще используют услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома».

Также в этом году компания завершила в регионе трехлетний федеральный проект «Информационная инфраструктура» и обеспечила скоростным интернетом 570 социально значимых объектов в 214 населенных пунктах края.